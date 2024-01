Calbe. - Das vergangene Jahr hat die Ortsfeuerwehr der Stadt Calbe 103 Einsätze absolviert. Das sagte Stadtwehrleiter Lars Roschkowski.

Erneut waren es Umwelteinflüsse, die die Zahl der Einsätze in die Höhe schnellen ließen. „Wir hatten ein großes Unwetter im vergangenen Jahr“, sagte der Stadtwehrleiter. Hier seien die Feuerwehrfrauen und -männer zu rund 20 Einsätzen im Stadtgebiet gerufen worden. Dabei habe es sich um Keller gehandelt, die mit Regenwasser vollgelaufen waren. Umwelteinflüsse beschäftigen die Feuerwehr bereits seit Jahren. In den trockenen Jahren zuvor hatten die Blauröcke immer wieder mit größeren Flächenbränden zu tun.

Daneben werden die Männer und Frauen beinahe regelmäßig gerufen, wenn ältere Menschen vom Rettungsdienst nicht aus Wohnungen oder Häusern geholt werden können. Tragehilfe heißt der Einsatz dann in der Feuerwehrsprache. Bei einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung in der kleinen Saalestadt bewegen sich die Einsätze hier seit Jahren auf einem hohen Niveau.

Nachwuchs fehlt auch bei Feuerwehren

Daneben wirbt die Feuerwehr weiter um die Mitarbeit in der Bevölkerung. In Zukunft findet hier auch ein Generationswechsel statt. Die Gewinnung neuer Mitglieder für die Einsatzabteilung bleibt eine Herausforderung in der Zukunft, heißt es bereits in der Risikoanalyse der Stadt.

Dabei ist die Feuerwehr in Calbe eigentlich personell gut ausgestattet, wenn es um die reinen Zahlen geht. Allerdings stehen die Einsatzkräfte dem Stadtwehrleiter in der Zahl nicht rund um die Uhr an jedem Wochentag zur Verfügung. Die Herausforderung für die Feuerwehr ist es in Zukunft, vor allem die Tageseinsatzbereitschaft von Montag bis Freitag während der üblichen Arbeitszeit zu verbessern.

Denn auch hier muss die Feuerwehr im Ernstfall mit einer definierten Mindeststärke ausrücken können, um wirksam Hilfe zu leisten. Ein Stück weit hat die Stadt die Arbeit in der Feuerwehr attraktiver gemacht. Im vergangenen Jahr hat die Kommune eine neue Drehleiter angeschafft. Das teuerste Einsatzfahrzeug in Calbe stellte die Wehr im vergangenen Jahr bereits öffentlich vor. Das Hubrettungsfahrzeug ist notwendig, um den zweiten Rettungsweg aus vielen Mehrfamilienhäusern abzusichern, die nur über ein Treppenhaus verfügen. Seit ihrer Indienststellung wurde das Fahrzeug bereits mehrfach alarmiert und ist im Stadtgebiet mit ausgerückt, bestätigte der Stadtwehrleiter schon wenige Wochen nach der Indienststellung.