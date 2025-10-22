Kuppeln und Schalten üben am Simolator? Das ist einer von vielen Reformvorschlägen für den teuren Führerschein. Was ein Fahrlehrer aus Schönebeck darüber denkt.

Laut den Reformvorschlägen des Bundesverkehrsministeriums könnten Fahrsimulatoren bald eine wichtigere Rolle in der Fahrschule spielen.

Schönebeck. - Wer heutzutage einen Pkw-Führerschein machen möchte, der muss vor allem genügend Geld auf der hohen Kante haben. Laut Bundesverkehrsministerium (BVI) müssen Fahranfänger derzeit im Durchschnitt etwa 3.400 Euro für den Erwerb ihres Führerscheins einplanen.