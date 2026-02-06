Reparatur Fundament aus Carbonbeton für das Gradierwerk in Bad Salzelmen
Die Arbeiten am Uhrenturm des Gradierwerkes Bad Salzelmen sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Rund 500.000 Euro stehen dafür zu Verfügung. Was kann damit gemacht werden?
06.02.2026, 10:10
Bad Salzelmen. - Das größte Loch der Stadt Schönebeck wird wohl noch eine längere Zeit einen unschönen Anblick verursachen. Wie die Leiterin des Eigenbetriebes Solepark, Sibylle Schulz, informierte, werde am Uhrenturm des Gradierwerkes in diesem Jahr weitergebaut. Fest steht nun auch, wie lange.