Die Arbeiten am Uhrenturm des Gradierwerkes Bad Salzelmen sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Rund 500.000 Euro stehen dafür zu Verfügung. Was kann damit gemacht werden?

Fundament aus Carbonbeton für das Gradierwerk in Bad Salzelmen

Gradierwerk mit Durchsicht: Nach dem Abbau des Uhrenturmes klafft diese riesengroße Lücke. 2026 soll wenigstens das Fundament neu entstehen. Für noch mehr wird vermutlich das Geld nicht reichen.

Bad Salzelmen. - Das größte Loch der Stadt Schönebeck wird wohl noch eine längere Zeit einen unschönen Anblick verursachen. Wie die Leiterin des Eigenbetriebes Solepark, Sibylle Schulz, informierte, werde am Uhrenturm des Gradierwerkes in diesem Jahr weitergebaut. Fest steht nun auch, wie lange.