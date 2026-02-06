Gefrierender Regen, Schnee und anhaltende Minusgrade setzen vielen Kommunen beim Winterdienst zu – Streusalz wird knapp. So ist die aktuelle Situation in Zerbst.

Der Zerbster Bauhof war die vergangenen Tage aufgrund der Glätte besonders gefordert und streute Salz, um die Straßen befahrbar zu machen.

Zerbst - Nicht nur Schneefall und Verwehungen stellten den Winterdienst bislang immer wieder vor Herausforderungen. Hinzu kam gefrierender Regen, der die Straßen gefährlich glatt machte. Das bekamen Kraftfahrer die vergangenen beiden Tage besonders stark zu spüren. Einziges Mittel, das dagegen hilft, ist Streusalz. Das allerdings stellt manche Kommunen bereits vor Probleme, denn viele Lager sind mittlerweile leer. Fragt sich: Wie schaut die Situation momentan in Zerbst aus?