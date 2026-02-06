Tim Alexanders kurioses Eigentor beim FSV Barleben wird von Zuschauern des Westdeutschen Rundfunks zum „Kacktor des Monats“ gekürt. Wie das missglückte Tor zustande kommt und was dem Torhüter in der Situation durch den Kopf geht.

Vom Missgeschick zur Kultszene: Barleber Torwart im Rennen um „Kacktor des Jahres“

Tim Alexander, A-Jugend Torhüter des FSV Barleben, hat im November das Kacktor des Monats geschossen.

Barleben - Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die sich keiner ausdenken kann. Eine solche ereignet sich im November 2025 im A-Jugend-Verbandsliga-Spiel zwischen dem FSV Barleben und dem 1. FC Lok Stendal - und bringt Torhüter des Fußballsportvereins (FSV) Barleben, Tim Alexander, bundesweite Aufmerksamkeit ein.