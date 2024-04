Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Donnerstag, 24. April: Der Zukunftstag lockt viele Schüler in die Betriebe und Unternehmen der Elbestadt. Auch bei Ambulanz Mobile ist einiges los, wie Geschäftsführer Hans-Jürgen Schwarz, berichtet. Doch während die Kinder in das Unternehmen reinschnuppern können, werden in dem Büro des Geschäftsführer wichtige Pläne besprochen. Das Ziel heißt auch da: Zukunft.