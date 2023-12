Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Salzelmen. - Die Würfel sind gefallen: In der Sitzung des Schönebecker Stadtrates am Donnerstagabend sprachen sich die Räte mehrheitlich für einen Gerätehaus-Neubau für die Bad Salzelmener Feuerwehr im Schwarzen Weg aus. Was ursprünglich als „Plan B“ erstellt wurde, ist nun also die Variante, die es werden soll. Der einstimmige Wunsch der Einsatzkräfte – der „Plan A“ – war der Verbleib und Ausbau des Traditionsstandortes Am Solgraben. Leicht machten es sich die Volksvertreter allerdings nicht: Der Entscheidung ging eine intensive Debatte voraus, die von zahlreichen Feuerwehrleuten im Tolbergsaal verfolgt wurde.