Gipfeltreffen in Istanbul in Gefahr?

Schönebeck/Istanbul. - Der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins der Elbestadt, Markus Baudisch, will auf Einladung des Türkischen Städtetages und des Deutschen Städtetages am „Städtepartnerschaftsgipfel Türkiye-Deutschland“ am 8. und 9. April in Istanbul teilnehmen. Schönebeck hat seit vielen Jahren eine Partnerschaft in der Türkei: mit Söke, südlich von Izmir.