Lehrlinge der Bauhütte haben in dieser Woche gelernt, wie Blattgold auf Ziffernblatt, Wetterfahne und Krönung aufgetragen werden müssen und wie dünn die wertvollen Blättchen sind.

Goldwerkstatt in Schönebeck: Wie Blattgold auf die Kirchturmkugel kommt

Ein Job mit Verantwortung für Tausende Euro: Paula Spielmeyer (von links), Elisabeth Bauer und Sophie von Morstein tragen hier das Blattgold vom Transparentpapier auf. Langsam und vorsichtig, Millimeter für Millimeter. Erst nach dem Polieren wird die Wetterfahne dann erstrahlen.

Schönebeck. - Wer hat schon mal die Gelegenheit, mit echtem Gold zu arbeiten? Lehrlinge der Bauhütte Quedlinburg am Standort Schönebeck schon. Sie überziehen in dieser Woche das Ziffernblatt, die Wetterfahne und die Krönung der St.-Petri-Kirche Ausleben mit hauchdünnem Blattgold. Die Technik dafür ist bemerkenswert.