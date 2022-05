Grafisches Centrum Cuno in Calbe investiert in Nachhaltigkeit

Calbe - Die Natur dient vielen Unternehmen inzwischen als Vorbild. Im Laufe der Evolution ist es der Natur gelungen, dass in den natürlichen Kreisläufen nichts übrig bleibt. Nach diesem Vorbild versuchen auch immer mehr Unternehmen ihre Produktion auszurichten. So will beispielsweise auch das Grafische Centrum Cuno in Calbe nachhaltiger wirtschaften.