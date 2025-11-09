Süßes Handwerk mit Geschichte Pfannkuchen-Rezepte aus DDR-Zeiten: Von Erxleben bis nach Calvörde duftet es nach Karneval

Ob im Familienbetrieb Ohrdorf/Salomon in Hakenstedt oder in der Bäckerei in Calvörde – überall wird Teig gerollt, gefüllt und im heißen Fett gebacken. Denn zum 11. November beginnt nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch die Hochsaison für handgemachte Pfannkuchen.