Liveticker
Süßes Handwerk mit Geschichte Pfannkuchen-Rezepte aus DDR-Zeiten: Von Erxleben bis nach Calvörde duftet es nach Karneval
Ob im Familienbetrieb Ohrdorf/Salomon in Hakenstedt oder in der Bäckerei in Calvörde – überall wird Teig gerollt, gefüllt und im heißen Fett gebacken. Denn zum 11. November beginnt nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch die Hochsaison für handgemachte Pfannkuchen.
Aktualisiert: 10.11.2025, 09:30
Hakenstedt/Erxleben/Calvörde - Sie heißen Pfannkuchen, Krapfen oder Berliner – gefüllte Hefeteilchen, goldgelb im Fett ausgebacken. Zum 11. November, wenn die Karnevalssaison beginnt, sind sie wieder in den Bäckereien heiß begehrt.