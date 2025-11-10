Liveticker
Brandstiftungverdacht Großbrand in Calbe: Historische Papiermühle in Flammen
50 Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpen stundenlang Wasser in die Ruine, um die lichterloh brennenden Zwischendecken und Holzbalken ablöschen zu können.
10.11.2025, 15:00
Calbe. - Gegen 22 Uhr ist die Feuerwehr in Calbe am Sonntagabend, 9. November, zu einem großen Brand in der ehemaligen Papiermühle an der Saale alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, sagte Stadtwehrleiter Lars Roschkowski.