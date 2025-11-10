weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Brandstiftungverdacht: Großbrand in Calbe: Historische Papiermühle in Flammen

Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

Brandstiftungverdacht Großbrand in Calbe: Historische Papiermühle in Flammen

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpen stundenlang Wasser in die Ruine, um die lichterloh brennenden Zwischendecken und Holzbalken ablöschen zu können.

Von Thomas Höfs 10.11.2025, 15:00
So zeigte sich den Einsatzkräften der Brand in der ehemaligen Papiermühle am Sonntagabend.
So zeigte sich den Einsatzkräften der Brand in der ehemaligen Papiermühle am Sonntagabend. Foto: Feuerwehr Calbe

Calbe. - Gegen 22 Uhr ist die Feuerwehr in Calbe am Sonntagabend, 9. November, zu einem großen Brand in der ehemaligen Papiermühle an der Saale alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, sagte Stadtwehrleiter Lars Roschkowski.