Mit großer Trauer und tiefem Respekt nimmt die Stadt Schönebeck Abschied von Georg Plenikowski. Er ist der Gründungsvater des Industriemuseums und hatte noch viele Ideen.

SCHÖNEBECK. - Schönebeck trauert um Georg Plenikowski – einer Persönlichkeit, die das Gesicht der Stadt in besonderer Weise geprägt und weit über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Er galt als fordernd, mit Zielen vor den Augen, kämpferisch um die Sache und undiplomatisch, wenn es darum ging, für Projekte Zustimmungen zu bekommen. Mit 78 Jahren ist Georg Plenikowski am Dienstag gestorben.