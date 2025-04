Die WBG Schönebeck investiert in diesem Jahr rund 5,95 Millionen Euro in Sanierung und Instandsetzung. Davon werden vor allem Mieter in der Brecht- und Becherstraße profitieren.

Der Neubau an der Straße am Stadtfeld: abwechslungsreiche Architektur, Balkons auch mal an der Stirnseite, bodenhohe Fenster.

Schönebeck. - Ein bisschen stolz sind sie bei der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Schönebeck eG schon. Der neugebaute Wohnblock an der Straße Am Malzmühlenfeld mit zwölf Wohnungen, der sich gut in die vorhandene Bausubstanz einpasst, ist seit Februar vollvermietet. Insgesamt kostete der Neubau rund vier Millionen Euro – ein gewaltiger finanzieller Brocken. Trotzdem geht es in diesem Jahr weiter. Was ist geplant?