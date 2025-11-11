„Ihre Geschichten dürfen nicht verstummen“ lautet der Titel einer Ausstellung rund um jüdisches Leben und den Holocaust in der Schönebecker Stadtbibliothek. Sie wurde von Schülern erstellt.

Mit Bildern, Textausschnitten, Fotos, Plakaten und weiteren Elementen setzen sich Jugendliche aus Schönebeck mit dem Holocaust asueinander. Die Ausstellung dazu gibt es in der Schönebecker Bibliothek zu sehen.

Schönebeck. - Auschwitz, Buchenwald, Theresienstadt oder Lidice – diese Orte und ihre Namen sind duch die unfassbaren Gräuel des Holocausts in die Geschichte eingegangen. „Das hat uns gezeigt, wie gefährlich Hass sein kann. Es ist nur schwer zu begreifen, wie viel Leid sich dort zugetragen hat.“ Mit diesen Worten eröffneten Jenna Griesert und Vanessa Heide, Schülerinnen der Schönebecker Sekundarschule „LebenLernen“, die Ausstellung „Ihre Geschichten dürfen nicht verstummen“ am Montagnachmittag in der Stadtbibliothek Schönebecks.