Erinnerungskultur Holocaust und Jüdisches Leben: Schönebecker Schüler eröffnen Ausstellung
„Ihre Geschichten dürfen nicht verstummen“ lautet der Titel einer Ausstellung rund um jüdisches Leben und den Holocaust in der Schönebecker Stadtbibliothek. Sie wurde von Schülern erstellt.
11.11.2025, 18:00
Schönebeck. - Auschwitz, Buchenwald, Theresienstadt oder Lidice – diese Orte und ihre Namen sind duch die unfassbaren Gräuel des Holocausts in die Geschichte eingegangen. „Das hat uns gezeigt, wie gefährlich Hass sein kann. Es ist nur schwer zu begreifen, wie viel Leid sich dort zugetragen hat.“ Mit diesen Worten eröffneten Jenna Griesert und Vanessa Heide, Schülerinnen der Schönebecker Sekundarschule „LebenLernen“, die Ausstellung „Ihre Geschichten dürfen nicht verstummen“ am Montagnachmittag in der Stadtbibliothek Schönebecks.