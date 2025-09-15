Die Magazinstraße im Schönebecker Ortsteil Frohse sowie die Forststraße in Grünewalde sind sanierungsbedürftig. Im Investitionsplan wird aufgezeigt, was Straßensanierungen hier kosten würden.

Holperpiste: Das würde Sanierung der Magazinstraße in Schönebeck kosten

Die Magazinstraße in Frohse gehört zu den schlechtesten Straßen in Schönebeck. Seit vier Jahren soll sie saniert werden. Klappt es 2026?

Schönebeck. - „Die Straße ist in einem äußerst schlechten Zustand und ist nur noch eingeschränkt verkehrssicher“, ist im Investitionsplan der Stadt für die Jahre 2026/27 zu lesen. Gemeint sind damit die Magazinstraße in Frohse und die Forststraße im Ortsteil Grünewalde.