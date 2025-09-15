Straßenbau Holperpiste: Das würde Sanierung der Magazinstraße in Schönebeck kosten
Die Magazinstraße im Schönebecker Ortsteil Frohse sowie die Forststraße in Grünewalde sind sanierungsbedürftig. Im Investitionsplan wird aufgezeigt, was Straßensanierungen hier kosten würden.
15.09.2025, 16:00
Schönebeck. - „Die Straße ist in einem äußerst schlechten Zustand und ist nur noch eingeschränkt verkehrssicher“, ist im Investitionsplan der Stadt für die Jahre 2026/27 zu lesen. Gemeint sind damit die Magazinstraße in Frohse und die Forststraße im Ortsteil Grünewalde.