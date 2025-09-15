weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  Straßenbau: Holperpiste: Das würde Sanierung der Magazinstraße in Schönebeck kosten

Die Magazinstraße im Schönebecker Ortsteil Frohse sowie die Forststraße in Grünewalde sind sanierungsbedürftig. Im Investitionsplan wird aufgezeigt, was Straßensanierungen hier kosten würden.

Von Stefan Demps 15.09.2025, 16:00
Die Magazinstraße in Frohse gehört zu den schlechtesten Straßen in Schönebeck. Seit vier Jahren soll sie saniert werden. Klappt es 2026?
Die Magazinstraße in Frohse gehört zu den schlechtesten Straßen in Schönebeck. Seit vier Jahren soll sie saniert werden. Klappt es 2026? Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - „Die Straße ist in einem äußerst schlechten Zustand und ist nur noch eingeschränkt verkehrssicher“, ist im Investitionsplan der Stadt für die Jahre 2026/27 zu lesen. Gemeint sind damit die Magazinstraße in Frohse und die Forststraße im Ortsteil Grünewalde.