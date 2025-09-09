Beim Barbyer Schützenfest schossen auch die Kanoniere Salut. Welche Rolle 100 Gramm Mehl beim Schwarzpulverböllern spielen, erklärt nachfolgender Beitrag.

„Ich rolle die Zeitung zusammen, fülle sie mit 100 Gramm Mehl und ...“ So wurde die VS beim Schützenfest in Barby zum Teil der Kanonenladung

Siegfried Horenburg feuert auf dem Schützenberg seine Kanone in Richtung Elbe ab. Danach wird das Rohr „feucht durchgewischt“.

Barby. - Der Film „Gundermann“ und „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“ werden im Moritzhof gezeigt, „Harry Potter und der Feuerkelch“ im Cinemaxx Magdeburg. Die UCI-Kinowelt in Dessau bringt das „Hotel Transsilvanien 3“ … Dieses Kinoprogramm stammt von 2018 und stand in der Volksstimme.