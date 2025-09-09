Matthias Göldner vom Landesanglerverband Sachsen-Anhalt mäht den Stadtsee. Warum das Amphibienfahrzeug „Truxor“ erst jetzt zum Einsatz kommt.

Stendal/vs. - Die Wasserpflanzen im Stadtsee in Stendal müssen raus. Seit Montag, 8. September, entfernt Bootsführer Matthias Göldner vom Landesanglerverband mit dem Amphibienfahrzeug „Truxor“ so viel Kraut wie möglich aus dem See.

Die Arbeiten finden jetzt statt, da abgewartet werden musste, bis die Pflanzen ihre Wachstumsphase beendet haben, informiert Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos). Das gesammelte Laichkraut bleibt drei bis fünf Tage am Ufer liegen, damit Kleinstlebewesen zurück ins Wasser gelangen können, bevor es entsorgt wird. Deshalb könne es in der Nähe des Stadtsees zu strengeren Gerüchen kommen.

Das Problem, so Sieler weiter, liegt nicht im See selbst, sondern im nährstoffreichen Wasser der Uchte, das zu explosionsartigem Pflanzenwachstum führt. Nach Beratungen mit Landkreis und Landesanglerverband steht fest: Die aufwendige Säuberungsaktion wird jährlich nötig sein, da die Nährstoffzufuhr ungebremst anhält.