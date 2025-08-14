Teamgeist, Action, Spaß und jede Menge Beach-Vibes: Am Sonnabend kämpfen beim diesjährigen „Beach on Fire“ die ehrenamtlichen Hilfs-Einheiten um den Titel.

Das „Beach on Fire“ geht dieses Jahr in die 8. Auflage und lockt Teilnehmer aus vier Bundesländern an.

Biere/Barby. - Sommer, Sonne, Sand und flotte Ballwechsel: Diesen Sonnabend, 16. August, wird das SVP Beachcenter in Barby zum wohl heißesten Einsatzort des Jahres. Unter dem Motto „Das heißeste Beachvolleyballturnier des Jahres“ lädt der Förderverein der Ortsfeuerwehr Biere zum 8. „Beach on Fire“ – und der Name ist Programm.