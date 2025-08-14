weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Beachvolleyballturnier der Feuerwehr: In Barby brennt am Wochenende der Sand

Teamgeist, Action, Spaß und jede Menge Beach-Vibes: Am Sonnabend kämpfen beim diesjährigen „Beach on Fire“ die ehrenamtlichen Hilfs-Einheiten um den Titel.

Von Bianca Heimert 14.08.2025, 09:49
Das „Beach on Fire“ geht dieses Jahr in die 8. Auflage und lockt Teilnehmer aus vier Bundesländern an.
Das „Beach on Fire“ geht dieses Jahr in die 8. Auflage und lockt Teilnehmer aus vier Bundesländern an. Foto: Bianca Oldekamp

Biere/Barby. - Sommer, Sonne, Sand und flotte Ballwechsel: Diesen Sonnabend, 16. August, wird das SVP Beachcenter in Barby zum wohl heißesten Einsatzort des Jahres. Unter dem Motto „Das heißeste Beachvolleyballturnier des Jahres“ lädt der Förderverein der Ortsfeuerwehr Biere zum 8. „Beach on Fire“ – und der Name ist Programm.