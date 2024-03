Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby/Schönebeck. - Die Weidfrau oder der Weidmann denkt sich nicht viel dabei, aber der Laie lächelt amüsiert. Als die Sitzung der Kreisjägerschaft nach kurzer Pause fortgesetzt werden sollte, huben die Ranies-/Lödderitzer Jagdhornbläser an, um das Signal „Sammeln“ zu intonieren. Kein Versammlungsleiter hätte es verbal mit so viel Durchsetzungskraft hinbekommen, die Anwesenden an die Tische zurück zu holen. Ruck zuck war die Versammlungsordnung wieder hergestellt. Was zeigt, wie sehr die Jäger ihr Brauchtum verinnerlicht haben.