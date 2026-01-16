weather wolkig
  4. Ausbildung: In Berufsschule in Schönebeck lernen Binnenschifferkapitäne am Simulator

Noch wird in der Schönebecker Berufsschule der Schifffahrtssimulator für Ausbildungszwecke angemietet. Im kommenden Jahr erhält die BbS dann endlich eigene Technik.

Von Paul Schulz 16.01.2026, 18:00
An einem mobilen Simulator in der Berufsschule „Otto Allendorff“ in Schönebeck können die Binnenschiffer und Kapitäne von Morgen üben. Die Technik wurde angemietet. Ab 2027 soll die Schule – dank Förderung in Millionenhöhe durch das Land Sachsen-Anhalt – einen eigenen Simulator erhalten.
Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - „Es kommt der Sache schon sehr nahe“, resümiert ein junger Binnenschifffahrtskapitän in Ausbildung in der Schönebecker Berufsschule „Otto Allendorff“, nachdem er seine Übungsfahrt am Schifffahrtssimulator abgeschlossen hat. Der Simulator, an dem er und andere Azubis das Steuern der Schiffe üben, ist mobil und angemietet. Doch mithilfe einer Förderung in Millionenhöhe durch das Land Sachsen-Anhalt soll die BbS „Otto Allendorff“ im kommenden Jahr endlich einen eigenen Simulator erhalten.