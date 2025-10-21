Mit ihrem Spendenlauf für einen Brunnen in Afrika haben sich die Schüler ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und auch erreicht. Das könnte nun ein Vorbild für künftige weitere Aktionen der Schüler sein.

Im Juni liefen die Schüler bei einem Spendenlauf für den Brunnen in Afrika.

Calbe. - Knapp 10.500 Euro haben die Schüler des Schillergymnasiums bei ihrem Projekt im vergangenen Schuljahr für den Bau von Brunnen in Afrika gesammelt. Das Gymnasium hat nun noch einmal auf die lange Aktion zurückgeschaut und mit der Initiatorin Mia Reinefeld sowie dem Schulleiter gesprochen.