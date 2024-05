Calbe - Am Wochenende hat der Heimatverein in der Saalestadt seine erste Ausstellung in diesem Jahr eröffnet. Dabei widmen sich die Fachleute diesmal der Zeit von 1815 bis 1870. Die Zeitspanne wurde nicht zufällig gewählt, wie der Stadthistoriker Dieter Steinmetz schildert. Mit den Ausstellungen bewege sich der Heimatverein immer weiter in der Geschichte zurück, sagt er. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war für viele Menschen spannend, auch für die Calbenser.

Das Deutsche Reich war noch nicht gegründet und die Menschen standen noch ganz unter dem Eindruck der französischen Besatzung. Erst durch das Zusammenwirken vieler Nationen war es möglich, sich davon zu befreien, und es gipfelte in der Völkerschlacht bei Leipzig. Obwohl die Franzosen nicht gerade beliebt waren, sagt Dieter Steinmetz, haben sie dennoch viel erreicht und unter andere, viel reformiert. Was es heißt, in einem Zentralstaat zu leben, haben auch die Deutschen, die dies nicht kannten, erlebt.

Als Napoleon besiegt und die alte Ordnung wieder hergestellt ist, finden das nicht alle Bürger richtig und wollen auch in den deutschen Fürstentümern Fortschritte sehen. Das gipfelt 1848 in der ersten Nationalversammlung, der auch der Calbenser Arzt Wilhelm Loewe angehört. Hier fordern die Bürger die Gründung einer Republik. Sie können sich aber mit ihrer Forderung nicht durchsetzen. Es soll noch Jahrzehnte dauern, bis auch die Fürsten und Könige überzeugt sind und der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 zustimmen.

Dabei war Wilhelm Loewe nicht der einzige Calbenser, der fortschrittlicher und radikaler dachte. In ihrem Archiv haben die Mitglieder des Heimatvereins auch ein Flugblatt aus jener Zeit gefunden, zeigt Dieter Steinmetz den einzigartigen Zeitzeugen. Dabei, gibt er zu, dass er das Flugblatt lange nicht beachtet habe. Mehr durch einen Zufall fiel der Blick der Heimatforscher auf das kleine Stück Papier.

Es zeigt, dass die Stimmung damals schon etwas aufgeheizt war und wohl offenbar einfache Arbeiter sich nach einer anderen Staatsform sehnten. Schließlich gab es in der Zeit viele Fortschritte, nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch in der Wissenschaft oder in der Medizin. Die Dampfmaschine wurde erfunden und die Eisenbahn eroberte das Land.

Die Calbenser, hat Dieter Steinmetz herausgefunden, waren damals gar nicht so begeistert von der Eisenbahn. Calbe war eine der ersten Städte im Sachsen-Anhalt, die an das Gleisnetz angeschlossen wurden. Wegen des nicht so großen Zuspruchs wurde der Bahnhof weit vor den Toren der Stadt errichtet. „Während die Eisenbahn die Menschen schon schneller beförderte, wurden die Schiffe noch gezogen“, erinnert Dieter Steinmetz. Das Treideln der Schiffe hielt eine ganze Zeit lang an. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die ersten Schiffe auch eine Dampfmaschine erhielten und sich damit viel schneller auf dem Wasser bewegen konnten.

Die Industrielle Revolution warf ihre Schatten voraus. Maschinen hielten in den folgenden Jahrzehnten auch in den Fabriken Einzug und sorgten dafür, dass immer mehr und immer schneller produziert werden konnte. Das veränderte auch die Bedürfnisse der Bewohner einer Kleinstadt wie Calbe.

Die Ausstellung gibt aber auch einen sehr guten Einblick in die damalige Zeit und ermöglicht es, anhand vieler Fotos zu sehen, wie die Menschen damals in der Saalestadt lebten. Im Klassizismus entstanden zudem zahlreiche Gebäude, die heute noch durch ihre klare Liniensprache leicht im Stadtbild erkennbar sind. Ein Blick in die Ausstellung des Heimatvereins lohnt sich daher für Bürger, die an der Geschichte der Stadt interessiert sind.