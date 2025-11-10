Sechs Wochen vor Weihnahcten läuft die Produktion zum Fest an. Derzeit sind Stollen bereits nachgefragt. Nicht ohne Grund.

In der Bäckerei Schwarz in Biere werden Stollen wie am Fließband gebacken

Thomas Bleistein (vorn) und Holger Funke von der Bäckerei Schwarz produzieren Stolle wie am Fließband.

Biere. - Allmählich beginnt die Vorweihnachtszeit. Auch bei der Bäckerei Schwarz in Biere laufen die Öfen der Weihnachtsbäckerei warm, denn die ersten Stollen wurden gebacken. Ganze 96 Stück haben Bäcker Thomas Bleistein und Holger Funke aus einem Stollenteig in mühsamer Handarbeit hergestellt.