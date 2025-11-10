weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Lokale Wirtschaft: In der Bäckerei Schwarz in Biere werden Stollen wie am Fließband gebacken

Lokale Wirtschaft In der Bäckerei Schwarz in Biere werden Stollen wie am Fließband gebacken

Sechs Wochen vor Weihnahcten läuft die Produktion zum Fest an. Derzeit sind Stollen bereits nachgefragt. Nicht ohne Grund.

Von Bianca Heimert 10.11.2025, 09:53
Thomas Bleistein (vorn) und Holger Funke von der Bäckerei Schwarz produzieren Stolle wie am Fließband.
Thomas Bleistein (vorn) und Holger Funke von der Bäckerei Schwarz produzieren Stolle wie am Fließband. Foto: Holger Sieglitz

Biere. - Allmählich beginnt die Vorweihnachtszeit. Auch bei der Bäckerei Schwarz in Biere laufen die Öfen der Weihnachtsbäckerei warm, denn die ersten Stollen wurden gebacken. Ganze 96 Stück haben Bäcker Thomas Bleistein und Holger Funke aus einem Stollenteig in mühsamer Handarbeit hergestellt.