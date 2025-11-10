Liveticker
Lokale Wirtschaft In der Bäckerei Schwarz in Biere werden Stollen wie am Fließband gebacken
Sechs Wochen vor Weihnahcten läuft die Produktion zum Fest an. Derzeit sind Stollen bereits nachgefragt. Nicht ohne Grund.
10.11.2025, 09:53
Biere. - Allmählich beginnt die Vorweihnachtszeit. Auch bei der Bäckerei Schwarz in Biere laufen die Öfen der Weihnachtsbäckerei warm, denn die ersten Stollen wurden gebacken. Ganze 96 Stück haben Bäcker Thomas Bleistein und Holger Funke aus einem Stollenteig in mühsamer Handarbeit hergestellt.