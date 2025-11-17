Die interkulturelle Woche bietet viele Einblicke in das jüdische Leben. So auch beim kulinarischen Koch- und Probierabend in der Kreisvolkshochschule. Dabei steht die Gemeinsamkeit im Mittelpunkt.

Schönebeck. - „Gemeinsames Essen macht Spaß“, lacht Annelie Oettel. Vielleicht auch deswegen ist Kochen eine Leidenschaft der Heilpraktikerin. Und genau diese möchte sie gerne weitergeben. „Ich habe schon einige Kurse gegeben“, berichtet sie über ihre Erfahrungen. Doch der Koch- und Probierabend am letzten Donnerstag, bei dem jüdische Traditionen auf dem Programm standen, war auch für sie neu.