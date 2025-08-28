weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Internet-Ausfall: Störung bei Kartenzahlung und Geldautomaten in Schönebeck

Bagger kappt Glasfaserkabel Kein Internet in Schönebeck: Wie sich die Störung in der Stadt auswirkte

Nachdem ein Bagger am Mittwochvormittag ein Glasfaserkabel gekappt hatte, ging in vielen Bereichen in Schönebeck nichts mehr – kein Internet, kein Telefon. Andere hatten jedoch Glück.

Von Olaf Koch und Stefan Demps Aktualisiert: 28.08.2025, 14:56
Die Stadt Schönebeck war am Mittwoch ohne Internet und Telefon - zumindest Kunden der Telekom.
Die Stadt Schönebeck war am Mittwoch ohne Internet und Telefon - zumindest Kunden der Telekom. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Schönebeck. - Es war wie immer in solchen Fällen: Bei Baggerarbeiten einer Fremdfirma in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde am Mittwochvormittag ein Glasfaserstrang gekappt. Die Folgen waren erheblich. Rund 10.000 Kunden der Telekom hatten bis in die Nacht hinein kein Internet und keine Telefonverbindung. Das wirkte sich in der Stadt auch in anderen Bereichen aus.