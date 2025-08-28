Nachdem ein Bagger am Mittwochvormittag ein Glasfaserkabel gekappt hatte, ging in vielen Bereichen in Schönebeck nichts mehr – kein Internet, kein Telefon. Andere hatten jedoch Glück.

Kein Internet in Schönebeck: Wie sich die Störung in der Stadt auswirkte

Die Stadt Schönebeck war am Mittwoch ohne Internet und Telefon - zumindest Kunden der Telekom.

Schönebeck. - Es war wie immer in solchen Fällen: Bei Baggerarbeiten einer Fremdfirma in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde am Mittwochvormittag ein Glasfaserstrang gekappt. Die Folgen waren erheblich. Rund 10.000 Kunden der Telekom hatten bis in die Nacht hinein kein Internet und keine Telefonverbindung. Das wirkte sich in der Stadt auch in anderen Bereichen aus.