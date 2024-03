Kerstin Schröder wurde kürzlich für ihre Treue zur Praxis und zur Gemeinde Bördeland geehrt. Was sie zur guten Seele in Biere macht.

Biere. - Gesang, laute Konfetti-Kanonen, viele Umarmungen und eine völlig überraschte Kerstin Schröder gab es am Mittwoch in der Arztpraxis von Heike Schlichthaar in Biere. Denn die Praxismitarbeiterin wurde für ihre 45-jährige Tätigkeit im Ort geehrt.

Verwurzelt im Ort

1979 fing Kerstin Schröder eine Lehre in der Arztpraxis an und ist dem Beruf wie auch dem Ort seitdem treu geblieben. „Sie ist die gute Seele in der Gemeinde“, sagt auch Ingrid Buchwald, die gemeinsam mit ihrem Mann und Ortsbürgermeister Peter Buchwald gekommen ist. Kerstin Schröder ist bescheiden und bei so viel Zuspruch und Danksagungen erst einmal sprachlos. Von dem Vorhaben ehemaliger Kolleginnen und dem Ortsbürgermeister wusste sie bis zuletzt nichts. Es sei nun mal ihre Aufgabe, für die Menschen in Biere, aber auch im Rest der Gemeinde und umliegenden Orten da zu sein. Die Sprechstundenhilfe wird von Ärztin und Freundinnen gerne als Zentrum und Bindeglied der Praxis bezeichnet. „Das ist für mich eine ganz große Ehre, denn ich weiß, wie sehr Kerstin Schröder in Biere angesehen ist“, sagt Peter Buchwald.

Emotionale Überraschung

Er übergibt der Praxismitarbeiterin zum Dank für ihr Engagement einen kleinen Präsentkorb. Kerstin Schröder ist zu Tränen gerührt. Mit dieser Art der Wertschätzung vom Ortsbürgermeister persönlich habe sie nicht gerechnet. Der Sprechstundenhilfe bedeutet ihr Beruf mehr als nur damit die Brötchen zu verdienen. Auch nach einem stressigen Arbeitstag habe sie immer ein offenes Ohr für Patienten und ihre Wehwehchen. Nicht selten passiere es, dass Menschen noch zu später Stunde an ihre Tür klopfen. „Nie hätte ich gedacht, dass ich so lange durchhalte“, sagt Schröder. Besonders als der technische Fortschritt in die Praxis kam und auch „dieser Schreibkram immer mehr wurde“, habe Schröder oft überlegt, das Handtuch zu schmeißen. Doch auch nach 45 Jahren will sie sich noch nicht ganz aus der Arztpraxis verabschieden. „Ich komme jetzt erst einmal halbtags“, erklärt die Sprechstundenhilfe.

Ihre Nachfolgerin Anja Hartmann aus Schönebeck trete in große Fußstapfen. „Das war anfangs nicht so leicht, von den Patienten anerkannt zu werden“, erklärt sie. Doch mittlerweile habe sich Anja Hartmann gut eingelebt. Kerstin Schröder nickt zustimmend. Sie selbst stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Dennoch habe sie sich sehr über die große Überraschung gefreut.