Eggersdorf. - Kürzlich führte die 2. Klasse der Großmühlinger Grundschule „Friedrich Loose“ einen Wandertag durch. Ziel war Bördelands Ortsteil Eggersdorf. Dort wurde die Heimatstube des örtlichen Heimat- und Kulturvereins und das Depot der freiwilligen Feuerwehr in Augenschein genommen.

Da es sich um einen Wandertag handelt, musste dem auch Rechnung getragen werden, und die Schüler marschierten mit ihrer Klassenlehrerin Frau Lindner, unterstützt von Elternvertretern, von Großmühlingen in Richtung Eggersdorf durch die Feldflur, entlang der Bahntrasse, vorbei an den Schachtteichen in Richtung des angestrebten Zieles.

Die Klasse wurde zunächst in zwei Gruppen eingeteilt, wobei eine Gruppe mit einem Schnupperkurs bei der freiwilligen Feuerwehr begann. Alterskamerad Jürgen Rode von der Wehr zeigte den Zweitklässlern zunächst das Einsatzfahrzeug der Wehr und was sich alles in einem solchen Fahrzeug befindet. Da Eggersdorf auch über eine große Kinder- und Jugendwehr verfügt, wurde auch noch der neugestaltete Umkleideraum des Feuerwehrnachwuchses besichtigt.

In der Heimatstube erfuhren die Schüler zunächst etwas über Eggersdorf und seine geschichtliche Entwicklung, bevor sie dann das Schulzimmer aufsuchten, wo sie die alten Schulsachen aus uralten Zeiten auch eigenhändig testen konnten. Der alte Rohrstock als „hilfreiches“ Erziehungsmittel aus vergangener Zeit brauchte an diesem Tag selbstverständlich nicht getestet werden, sondern seinen erläuternden Gebrauch quittierten die Schüler nur mit einem verächtlichen Lächeln.

Sammlung übergeben

Begutachtet wurde auch ein Neuzugang für das Museum. Der kürzlich verstorbene Eggersdorfer Gerhard Wustrau hatte kurz vor seinem Ableben seine Geldscheinsammlung und die dazugehörigen geläufigen Kursmünzen aus DDR Zeiten dem Verein zugesprochen. Der Verein möchte sich an dieser Stelle bei ihm noch nachträglich dafür bedanken. Es handelt sich um eine komplette Sammlung von ehemaligen Zahlungsmitteln, die im Umlauf waren und somit einen anschaulichen, geschichtlichen Überblick der 40-jährigen DDR-Geschichte bieten.

Ein abschließendes Foto vor einem Feuerwehrfahrzeug rundete den erlebnisreichen Tag für die Kinder ab.