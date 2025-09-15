Bei Smurfit Westrock in Schönebeck entstehen die Beipackzettel der Medikamente vieler wichtiger Pharmaunternehmen. Am Tag der offenen Unternehmen wird sich die Firma Interessierten präsentieren.

Eric Liebegut arbeitet an den Druckerwalzen bei Smurfit Westrock in Schönebeck. Hier werden unter anderem Beipackzettel für Medikamente gedruckt.

Schönebeck. - Haarnetz, Schutzbrille, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe. Bevor diese Sicherheitsbekleidung nicht angelegt ist, ist das Betreten der Druckerei von Smurfit Westrock nicht erlaubt. Hier arbeitet Eric Liebegut. Der 20-jährige Schönebecker hat nach absolvierter Ausbildung am Standort seinen Arbeitsplatz gefunden. „Wir haben ein tolles Team und super Mitarbeiter, die ihr Wissen gerne weitergeben“, begründet er.