80 Radfahrer setzen in Kleinmühlingen ein gemeinsames Zeichen für Frieden und Zusammenhalt. Dieses Mal zählt nicht die Zeit, sondern etwas ganz anderes.

Weiße Tauben als Zeichen des Friedens werden in den Himmel aufgelassen.

Kleinmühlingen. - Sonntagmittag in Kleinmühlingen: Vor dem Radsportmuseum „Course de la Paix“ herrscht reges Treiben. Räder werden geprüft, Helme zurechtgerückt, letzte Absprachen mit den Teilnehmern und Unterstützern. Punkt zwölf Uhr fällt der Startschuss. Doch bevor es auf die Strecke geht, wurden zuvor, wie für die Fahrten üblich, weiße Tauben als Zeichen des Friedens in den Himmel entsandt.