Liebe fürs Leben Kleinmühlingen: Ringtausch nach Ringreiten

Erhard und Helga Nagel feierten ihre Eiserne Hochzeit. 65 Jahre sind die beiden miteinander verheiratet. Was ihr Geheimnis ist.

Von Stefan Demps 02.12.2025, 10:00
Erhard und Helga Nagel feiern am 30. November Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren hatten die beiden in Barby geheiratet.
Erhard und Helga Nagel feiern am 30. November Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren hatten die beiden in Barby geheiratet. Familie Nagel

Kleinmühlingen. - Am 30. November wurde im Pferdestall in Eggersdorf ein Jubiläum gefeiert, das es nicht alle Tage gibt. Erhard und Helga Nagel feierten ihre eiserne Hochzeit, also ihren 65. Hochzeitstag. Ein Jubiläum, das nicht ausdrückt, welche Liebe und Zuneigung die Eheleute füreinander haben, sondern auch das sie einander guttun.