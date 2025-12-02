Liveticker
Liebe fürs Leben Kleinmühlingen: Ringtausch nach Ringreiten
Erhard und Helga Nagel feierten ihre Eiserne Hochzeit. 65 Jahre sind die beiden miteinander verheiratet. Was ihr Geheimnis ist.
02.12.2025, 10:00
Kleinmühlingen. - Am 30. November wurde im Pferdestall in Eggersdorf ein Jubiläum gefeiert, das es nicht alle Tage gibt. Erhard und Helga Nagel feierten ihre eiserne Hochzeit, also ihren 65. Hochzeitstag. Ein Jubiläum, das nicht ausdrückt, welche Liebe und Zuneigung die Eheleute füreinander haben, sondern auch das sie einander guttun.