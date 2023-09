Der Verkehr in Schönebeck hat mancherorts seine Tücken. Enge unübersichtliche Stellen zwingen Autofahrer, vorsichtig zu fahren. Am Stadtfeld allerdings fahren die wenigsten richtig.

Schönebeck - Sich richtig zu verhalten, ist nicht immer leicht. Manchmal stehen moralische Bedenken im Weg oder gesetzliche Bestimmungen. Doch Regeln geben uns einen Kompass, wie wir es machen können. Auch Linien oder Grenzen sind hilfreich. Diese fehlen am Stadtfeld.

Ja, ich habe mich dort richtig verhalten, aber das war reines Glück. Wer beim Abbiegen in die Johannes-R.-Becher-Straße nicht warten muss, kann ebenfalls dieses Glück haben. Ich weiß aber auch, dass ich mich dort mehrfach falsch verhalten habe. Ich habe mich im Rahmen der Recherche für knapp 15 Minuten an diese Ecke gestellt und beobachtet. Mehr als zehn Autofahrer sind in dieser Zeit abgebogen. Lediglich einer davon hat sich richtig hingestellt. Der Rest stand zu weit links. Das ist kein Vergehen, wo eine zweistellige Anzahl an Punkten in Flensburg droht, doch auch etwas, worauf niemand stolz sein sollte. Dass in Kürze dort Markierungen kommen, kann ich nur begrüßen. Weniger Gefahr im Straßenverkehr ist gut.