Meinung Kommentar zur Anschaffung eines Flachwassersimulator für die Schifferschule: Wert- und sinnvoll

Technische Hilfsmittel erleichtern unseren Alltag. Das Handy ist beinahe ein Alleskönner. Doch die Technik hilft nicht nur im Alltag, auch in anderen Bereichen wie bei der Ausbildung, gibt es Möglichkeiten. Diese werden bald in Schönebeck genutzt und das ist auch gut so.