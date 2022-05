Kommentar zur Nato-Übung in Schönebeck: Gutes Gefühl

Schönebeck - Die Bundeswehr in Aktion zu erleben, ist immer ein Erlebnis, das nicht alltäglich ist. Meistens ist dies nur bei öffentlichen Veranstaltungen erlaubt.

Sie auf Übungen dieser Größenordnung zu erleben, ist alles andere als alltäglich. Geübt wird, damit die nötigen Handgriffe im Ernstfall sitzen. Dies ist auch in Schönebeck so. Daraus abzuleiten, dass sich Deutschland aktiv an dem Krieg in der Ukraine beteiligt, ist Unfug.

Aber ist es nicht gut zu wissen, dass die Bundeswehr sich vorbereitet, falls ein Ernstfall eintreten sollte? Ich für meinen Teil bin es.