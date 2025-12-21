Weihnachten in Calvörde Ein 33-jähriger Konditor lüftet das Geheimnis vom Baumkuchen (mit Bildergalerie vom Calvörder Adventsbasar)
Schicht für Schicht entsteht ein süßer Klassiker, begleitet von Musik, Lichtern und winterlichen Düften. Zwischen Backstube und Bäckerladen wird Handwerk erlebbar – und Weihnachten spürbar.
Aktualisiert: 21.12.2025, 21:59
Calvörde - Plätzchenduft liegt in der Luft, wenn auf der abgesperrten Geschwister-Scholl-Straße in Calvörde Bäckermeister Denni Nitzschke und sein Team die Besucher empfangen.