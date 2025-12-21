weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachten in Calvörde: Ein 33-jähriger Konditor lüftet das Geheimnis vom Baumkuchen (mit Bildergalerie vom Calvörder Adventsbasar)

Schicht für Schicht entsteht ein süßer Klassiker, begleitet von Musik, Lichtern und winterlichen Düften. Zwischen Backstube und Bäckerladen wird Handwerk erlebbar – und Weihnachten spürbar.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 21.12.2025, 21:59
„Wichtig ist, dass die Masse schön geschmeidig ist“, sagt Konditor Oliver Körner. Er rührt den Teig, der aus vielen Eiern, Butter, Zucker, Mehl, Marzipan, Mandeln und Aromen besteht. Alle Zutaten möchte der 33-jährige Konditor dann doch nicht preisgeben.
Foto: Anett Roisch

Calvörde - Plätzchenduft liegt in der Luft, wenn auf der abgesperrten Geschwister-Scholl-Straße in Calvörde Bäckermeister Denni Nitzschke und sein Team die Besucher empfangen.