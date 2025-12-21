„Wichtig ist, dass die Masse schön geschmeidig ist“, sagt Konditor Oliver Körner. Er rührt den Teig, der aus vielen Eiern, Butter, Zucker, Mehl, Marzipan, Mandeln und Aromen besteht. Alle Zutaten möchte der 33-jährige Konditor dann doch nicht preisgeben.

Foto: Anett Roisch