Dass die Berufsbildende Schule „Otto Allendorff“ wieder Industriemechaniker in der Elbestadt ausbildet, ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Das stärkt den Standort, die Schule und die Unternehmen, was allen zu gute kommt. Was der Autor noch darüber denkt.

Schönebeck - Dieser Tage ist es unmöglich, nicht vom Fachkräftemangel zu hören. Jede Branche braucht sie. Doch woher nehmen. Die Frage ist, ob eben nicht nur gejammert wird. Also, Und was kann dagegen getan werden? Es gilt doch, in die Hände zu spucken und nach Lösungen zu suchen. Das geht leider nicht über Nacht.

Wie so häufig bei elementaren Problemen, gibt es nicht „die Formel“ mit der alles besser wird. Es ist harte und stetige Arbeit. Ein alter Werbespruch lautete: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist.“ Gelingt es Schulen und Betriebe wie bei den Industriemechanikern zusammenzuarbeiten, dann finden sich Wege. Und am Ende stehen alle als Gewinner da