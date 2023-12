Am heutigen Sonnabend wird die sanierte Orgel der Christophoruskirche nach umfangreicher Instandsetzung eingeweiht. Das geschieht ab 17 Uhr im Gotteshaus.

Konzert zur Orgeleinweihung in Breitenhagen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Breitenhagen. - Ehre wem Ehre gebührt: Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie wird ein Adventskonzert geben, wenn die Orgel heute in der Christophoruskirche wieder eingeweiht wird. Schließlich gilt die Orgel als „Königin der Instrumente“. Da zeugt es von Wertschätzung, wenn so ein „Klangkörper“, wie die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in dem Gotteshaus musiziert.