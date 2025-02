Auf dem Parkplatz der Spielothek in der Dorotheenstraße in Schönebeck, begann der Raubüberfall auf Oliver Öhmke. Wie er schildert, kamen zwei Männer um die Hausecke und griffen ihn direkt an, als er das Bargeld ins Auto laden wollte.

Schönebeck. - Es war nur eine Sache von wenigen Minuten, und trotzdem wird sich Oliver Öhmke wohl für den Rest seines Lebens an den 31. Januar 2025 erinnern. An diesem Tag, gegen 16.30 Uhr, wird der 34-jährige Mitarbeiter der Spielothek in der Schönebecker Bahnhofstraße von maskierten und bewaffneten Männern überfallen, als er die Einnahmen der Spielhalle zur Bank bringen will. Im Gespräch mit der Volksstimme schildert er das Erlebte.