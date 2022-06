Kulturstempel: Im Salzlandmuseum Schönebeck alle Sinne testen

Petra Koch hält das Steuer fest in der Hand. Unter ihrer Regie wurde das Salzlandmuseum in den zurückliegenden Jahren grundlegend umgebaut. Entstanden ist eine Ausstellung mit drei Schwerpunkten ? zum Erleben und Mitmachen.

Schönebeck - „Sie werden sich nicht mehr die Nase an Vitrinen platt drücken.“ Petra Koch öffnet die Tür zum ersten Ausstellungsraum. Die erlebnisreiche Zeitreise beginnt. Keineswegs chronologisch, wie man es aus manch antiquiertem Museum kennt. Dafür umso mehr zum Erleben und Anfassen, verspricht die Leiterin des Salzlandmuseums. Sie schaltet einen Monitor ein. Digital erscheint ein Steinzeitmensch. Per Knopfdruck lässt er sich gern Fragen stellen. Und antwortet verständlich und unterhaltsam zugleich. Das ist Infotainment in Reinkultur.