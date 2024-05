Ohne Gummistiefel geht es für Gerald Stamm nicht in den Keller seiner ehemaligen Bäckerei. Zentimeterhoch steht das Wasser, an den Wänden zieht die Nässe hoch.

Felgeleben/Sachsenland. - Mit einem Brief wenden sich zwei SPD-Stadträte an Ministerpräsidenten Reiner Haseloff. Werner Grundmann und René Wölfer wollen Auskunft zum aktuellen Stand der Maßnahmen gegen Grundwasser- und Vernässungsprobleme in Schönebeck. „Nicht erst seit dem Hochwasserereignis im Juni 2013 leiden Teile unseres Stadtgebietes, insbesondere die Kellerräume der privaten Haushalte im Ortsteil Felgeleben immer wieder unter erheblichen Vernässungen. Ein wesentlicher Baustein zur Lösung dieses Problems, der bereits 2013 diskutierte Abfanggraben entlang der B246a, ist trotz vorheriger Planungen und Zusagen noch nicht realisiert worden“, betonen sie in dem Brief an die Staatskanzlei.