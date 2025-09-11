weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Gefährliche Mauer: Lebensgefährlich und einsturzgefährdet: in Schönebeck muss eine Mauer unweit der Elbe weg

Gefährliche Mauer Lebensgefährlich und einsturzgefährdet: in Schönebeck muss eine Mauer unweit der Elbe weg

Es droht Lebensgefahr an der Saline. Der Grund dafür ist die Stützwand am Kanal, die einsturzgefährdet ist und nun abgetragen werden soll. Eine nicht ganz billige Maßnahme.

Von Stefan Demps 11.09.2025, 18:08
Von der Mauer am Salinekanal geht Einsturz- und Lebensgefahr aus.
Von der Mauer am Salinekanal geht Einsturz- und Lebensgefahr aus. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Die Mauer, die entlang der Saline steht, muss abgetragen werden. Also mit anderen Worten verschwinden und das so schnell wie möglich, denn es besteht Einsturz- und damit auch Lebensgefahr.