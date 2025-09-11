Gefährliche Mauer Lebensgefährlich und einsturzgefährdet: in Schönebeck muss eine Mauer unweit der Elbe weg
Es droht Lebensgefahr an der Saline. Der Grund dafür ist die Stützwand am Kanal, die einsturzgefährdet ist und nun abgetragen werden soll. Eine nicht ganz billige Maßnahme.
11.09.2025, 18:08
Schönebeck. - Die Mauer, die entlang der Saline steht, muss abgetragen werden. Also mit anderen Worten verschwinden und das so schnell wie möglich, denn es besteht Einsturz- und damit auch Lebensgefahr.