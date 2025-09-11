Es droht Lebensgefahr an der Saline. Der Grund dafür ist die Stützwand am Kanal, die einsturzgefährdet ist und nun abgetragen werden soll. Eine nicht ganz billige Maßnahme.

Lebensgefährlich und einsturzgefährdet: in Schönebeck muss eine Mauer unweit der Elbe weg

Von der Mauer am Salinekanal geht Einsturz- und Lebensgefahr aus.

Schönebeck. - Die Mauer, die entlang der Saline steht, muss abgetragen werden. Also mit anderen Worten verschwinden und das so schnell wie möglich, denn es besteht Einsturz- und damit auch Lebensgefahr.