Fasching im Rautenkranz Legendäre Barbyerin: Elfriede, die mit dem Scheuerlappen
Büttenredner Frank Sieweck schlüpft in die Rolle der legendären Rautenkranzwirtin, die vor 35 Jahren Schlägereien auf verblüffend einfache Weise unterband.
03.02.2026, 14:00
Barby. - Gleichmal ein Detail am Rande: Barbys Einheitsgemeindebürgermeister Jörn Weinert kam am Sonnabend im braun-knittrigem Kostüm eines Bettelmönches zum Fasching der Heimatfreunde. „Da gibt es so gewisse Schnittmengen“, feixte Weinert, als man ihn auf seine Garderobe ansprach.