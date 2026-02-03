Büttenredner Frank Sieweck schlüpft in die Rolle der legendären Rautenkranzwirtin, die vor 35 Jahren Schlägereien auf verblüffend einfache Weise unterband.

Vereinschef Frank Sieweck schlüpft bei seiner Büttenrede seit Jahren in Frauenrollen. Dieses Mal kommt die legendäre Wirtin Elfriede mit dem Scheuerlappen.

Barby. - Gleichmal ein Detail am Rande: Barbys Einheitsgemeindebürgermeister Jörn Weinert kam am Sonnabend im braun-knittrigem Kostüm eines Bettelmönches zum Fasching der Heimatfreunde. „Da gibt es so gewisse Schnittmengen“, feixte Weinert, als man ihn auf seine Garderobe ansprach.