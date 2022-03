Lehrermangel in Calbe: Schulen geben unterschiedliches Bild ab

Mit Lehrern sieht es an öffentlichen Schulen in Calbe ist durchwachsen aus. Es gibt Unterschiede zwischen Gymnasium, Sekundar- und Grundschule. Ist Besserung in Sicht?

Calbe - Gibt es den Lehrermangel auch an den Schulen in Calbe? Immer wieder machten in den vergangenen Monaten Schlagzeilen die Runde, in denen es um den Lehrermangel ging. Auf Nachfrage teilt das Landesschulamt mit, dass die Lessingschule aktuell eine Unterrichtsversorgung von 100,7 Prozent ausweise. Für die Grundschule ist dies ein guter Wert. Ähnlich gut bestellt sieht die Situation im Schillergymnasium aus. Hier beträgt die Unterrichtsversorgung 100,2 Prozent, heißt es aus dem Landesschulamt.