Lehrermangel bleibt Dauerproblem im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt - In Sachsen-Anhalt fehlen Lehrer. Ein Fakt, der nicht erst seit gestern Tatsache ist. Zum wiederholten Male hatte das Landesschulamt Sachsen-Anhalt jetzt offene Stellen ausgeschrieben. Die Ausschreibung endete Anfang Oktober. Und auch für Schulen im Salzlandkreis waren Stellen ausgeschrieben. 85 an der Zahl, davon 14 in Schönebeck und sechs in Staßfurt, wie das Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt.