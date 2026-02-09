Der Solepark Bad Salzelmen bereichert auch in diesem Jahr wieder den Veranstaltungskalender Stadt Schönebeck. Außerdem sind bauliche Veränderungen im Tolberg-Saal geplant.

Lichter, Kino, Schlemmen: Was im Kurpark Bad Salzelmen in diesem Jahr passieren wird

Was gibt es Schöneres: Ein lauer Sommerabend, Campingstuhl mit Decke, ein Getränk und eine Tüte Popcorn – das ist das EMS-Kultkino.

Bad Salzelmen. - Der Kurpark von Bad Salzelmen wird sich in diesem Jahr wieder in eine bunte Veranstaltungsfläche verwandeln. Die meisten Termine vor Großveranstaltungen stehen fest. Der städtische Eigenbetrieb Solepark Bad Salzelmen plant noch etwas anderes und möchte dafür den Dr.-Tolberg-Saal im Inneren leicht umbauen.