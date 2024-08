Der traditionelle Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen findet bald statt: Wie die Organisation lief und was man machen muss, um Pflaumenkuchenkönig zu werden.

Großmühlingen. - „Nach dem Fest ist vor dem Fest“: Das ist für Ute Möbius klar. Für sie ist es der 33. Pflaumenkuchenmarkt, den sie organisiert. Die traditionelle Festlichkeit in Großmühlingen findet in diesem Jahr schon zum 194. Mal statt. „Jedes Jahr fängt man eigentlich schon im Oktober an, das Programm für das nächste Jahr zu planen“, sagt Ute Möbius. Und es lohnt sich: Das diesjährige Fest steht – die Planungen sind abgeschlossen. Die Basis für die gute Planung ist jahrelange Erfahrung.