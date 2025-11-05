15 Bäume sind in der sanierten Lindenstraße in Bad Salzelmen nicht angewachsen und sollen ausgetauscht werden. Jetzt gibt es dafür einen Termin.

Dieser traurige Anblick der Lindenstümpfe sollte bald der Vergangenheit angehören. Neupflanzungen sind geplant.

Bad Salzelmen. - Für die 15 nicht angewachsenen Linden in der sanierten Lindenstraße in Bad Salzelmen gibt es nun eine Lösung. Das teilte der Amtsleiter für Stadtplanung und Bauwesen, Michael Gremmes, auf Anfrage der Volksstimme mit. Die gute Nachricht: Die Umsetzung dürfte schnell gehen und die Stadt keinen Cent kosten.