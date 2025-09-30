Ein Mann aus Rostock soll in Schönebecker Discounter versucht haben, Waren zu stehlen. Psychiatrisches Gutachten belegt volle Schuldfähigkeit des Angeklagten. Was entscheidet der Richter?

im Schönebecker Amtsgericht ist ein Mann wegen räuberischen Diebstahls verurteilt worden.

Schönebeck/Rostock. - Räuberischer Diebstahl lautet die Anklage im Schönebecker Amtsgericht gegen einen Mann aus Rostock. Im November 2023 soll der Mittvierziger zwei Flaschen Wodka, sowie Cola, Schokolade und eine Packung Würstchen aus dem Aldi-Markt in der Schillerstraße gestohlen haben. Als Mitarbeiterinnen ihn aufhalten wollten, soll er sich gewaltsam widersetzt haben.