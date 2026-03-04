Am Freitag beginnt das Jahrestreffen der Türmer und Figuren in Schönebeck. Nachtwächter Jeff Lammel erzählt, was es zu sehen gibt.

Nachtwächter Jeff Lammel und Marktweib Dana Moritz freuen sich, ab morgen Gastgeber für das große Jahrestreffen der Gilde zu sein.

Bad Salzelmen. - Jetzt steigt die Nervosität doch schon ein wenig an. Schönebecks Nachtwächter Jeff Lammel und sein Marktweib Dana Moritz sind ab ab Freitag Gastgeber für das große Jahrestreffen der Gilde. Gut 65 Nachtwächter, Türmer und Figuren werden in der Elbstadt erwartet. Und die Besucher können dabei sein.