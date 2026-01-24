Für die Zukunft des Freizeitareals konkurrieren verschiedene Ideen. Im kommenden Monat sollen sich die Stadträte mit der Frage intensiv beschäftigen, wo sie die Zukunft der höchsten Erhebung der Umgebung sehen.

Mit dem Kamel auf den Wartenberg? Verschiedene Ideen konkurrieren um die Zukunft des Freizeitareals

Mehrere Ideen gibt es für den Wartenberg. Der Stadtrat soll sich im nächsten Monat mit den Vorschlägen intensiv beschäftigen.

Calbe. - Die Zukunft des Wartenberges ist ein Thema, welches die Lokalpolitik in Calbe bereits seit vielen Jahren vor sich herschiebt. Immer wieder gab es hier Anläufe auch aus der Verwaltung heraus, sich dem Thema zu nähern und über die Zukunft des Naherholungsgebietes einige Kilometer neben der Stadt zu reden. Doch bislang ist eine echte Diskussion unter den Stadträten zur Perspektive des Areals nicht zustande gekommen. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung das Thema bereits auf die Tagungsordnung gesetzt. Doch eine Debatte gab es nicht.